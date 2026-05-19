罪なき人であっても、ひとたび逮捕されれば、否認をしていると長期間の身柄拘束が続く「人質司法」が問題にされて久しい。しかも依然としてひどい取り調べが放置されている。【画像】この記事の画像をすべて見る裁判のやり直しを求めようにも、検察は肝心の証拠を出さず、裁判官の当たり外れもあって、再審のハードルは依然として途方もなく高い。やっとのことで再審開始決定が出ても、検察側の不服申し立てで実際の開始は先送