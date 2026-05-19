神奈川・藤沢市役所に勤める公務員の女が、川崎市内のコンビニで焼き鳥の冷凍食品を万引きし、追いかけてきた店長を押し倒してけがをさせた疑いで逮捕された。バッグからは、ほかにも食品が見つかっており、警察は余罪があるとみて調べている。バッグに焼き鳥の冷凍食品を入れ立ち去る女カメラが捉えたのは、神奈川・川崎署から出てきた大淵邦代容疑者（50）。神奈川・藤沢市役所で働く公務員だ。15日午前6時半ごろ、大淵容疑者は