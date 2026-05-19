若手バレエダンサーの登竜門とされる国際コンクール「ユース・アメリカ・グランプリ」本選の最終結果が１８日（現地時間）、米テキサス州ヒューストンで発表され、ジュニア部門で米国在住の佐居勇星さん（１５）が最優秀賞のユース・グランプリに輝いた。