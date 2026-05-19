ナインティナイン岡村隆史（55）が14日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に生出演。21年に亡くなった大物占い師の故細木数子さんを主人公にしたNetflixシリーズ「地獄に墜ちるわよ」について言及した。同作の主演は女優戸田恵梨香。岡村は先週時点で途中まで見たと明かしていた。「『地獄に墜ちるわよ』見たよ。終わった。もう、こんなこと言うたらごめんな、細木数子、悪いまま終わってたで。え