味の素社は15日、ここ数年の猛暑による食行動の変化を捉え、生活者インサイトから分析した「2026年夏の猛暑食」は「夏のオン⇔オフ スイッチ飯」と分析。「オン飯」として「Cook Do 極(プレミアム)麻辣回鍋肉用」を使った「レンチンで完成！麻辣混そば」と、「オフ飯」として新製品「氷みぞれつゆ」を使った「非加熱氷点下そうめん」を提案した。「夏のオン⇔オフ スイッチ飯」とは、暑さや体調・気分に応じて、調理工程も味