18日夜、横手市平和町の住宅で火事があり、建物や車2台の一部を焼きました。けがをした人はいませんでした。横手警察署の調べによりますと、18日午後8時半ごろ横手市平和町の62歳の男性の住宅から出火しました。近くの住民が火元から火が見えているのに気がつき、消防に通報しました。火は約1時間後に消し止められましたが、木造総2階建ての住宅の1階車庫約25.9平方メートルと、普通乗用車2台の一部を焼きました。けがをした