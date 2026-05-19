スーパーホテルクリーンは、「WELLSTAY Osaka Namba Apartment hotel-Coco chill」を4月11日に開業した。「WELLSTAY」ブランドの6店舗目となる完全無人の長期滞在型特区民泊で、全客室に専用ベランダを設け、8階の2室にはプライベートテラスを備える。客室は4〜7名対応の全32室で、ロフトシングルベッド2台とダブルベッド1台の4名用、シングルベッド1台とダブルベッド2台の5名用、シングルベッド6台の6名用、ダブルベッド2台と布団