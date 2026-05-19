旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■サクッ正解：ピスタチオ難易度：★★☆☆☆おつまみにも、スイーツにも大活躍ピスタチオとは、ウルシ科カイノキ属に分類される落葉高木から採れる種子のことです。その鮮やかな緑色から「ナッツの女王」や「エメラルド」とも称され、世