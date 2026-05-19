陸上自衛隊神町駐屯地は、きょう隊員が大麻成分を含むオイルを使用していたとして懲戒処分を行ったと発表しました。 陸上自衛隊神町駐屯地広報班によりますと、第20普通科連隊に所属する3等陸曹（31）が、2024年4月ごろから11月ごろまでの間、大麻成分を含むオイルなどを複数回使用したことが確認されたとしています。 自衛隊はこの隊員に対し、きょう付けで停職60日の処分を行ったということです。