3年連続で12勝を挙げるも、昨年は8勝9敗と不振にあえいだ巨人の「元エース」戸郷翔征。今季は開幕2軍スタートとなり、1軍昇格後の2試合もピリッとせず。5月19日のヤクルト戦での「追試」登板が予想されるなか、球界の重鎮からは仰天アドバイスも飛び出し……。【写真】重鎮として発言力が衰えない廣岡達朗氏と、孫の元“宝塚女優”1軍昇格初登板となった4月26日のヤクルト戦で、巨人の戸郷翔征は久保康生巡回投手コーチとの二