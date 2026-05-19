人気ライバーで起業家の飯田祐基氏が19日までに、SNSや動画を更新。東京・新宿で豊胸・脂肪吸引のクリニックを開業しているDr.あやこむこと向山綾子医師と結婚したと発表した。飯田氏は、24年1月5日に発表した体験型推理ゲーム「マーダーミステリー」の会社「これからミステリ」について、約2億8000万円の赤字を出したことなどを受けて、店舗運営以外の事業から撤退すると発表後、向山医師との結婚を発表。「最近、実質、倒産しま