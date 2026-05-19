【ワシントン＝栗山紘尚】米財務省は１８日、中東情勢の緊迫化に伴う原油高対策として、各国にロシア産原油の購入を認める制裁緩和措置を３０日間延長すると発表した。発表によると、措置は米東部時間４月１７日午前０時１分までに船積みされた原油などが対象で、６月１７日午前０時１分まで売買が許可される。米国は同様の措置をイラン攻撃に伴う原油高対策として３月に開始した。４月に緩和終了を表明したが、すぐに方針転換