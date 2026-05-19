＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館【映像】反響集めた取組直後の光景（実際の様子）体重70キロ台の軽量力士と、130キロを超える巨漢力士による約60キロの体格差対決において、決着直後に発生した勝者の“ある行動”に注目が集まっている。激しい攻防の末、土俵下へ転落しそうになった敗者に対して勝った力士がとっさに見せた紳士的な振る舞いに、視聴者からは「えらい」「やさしみ」など称賛のコメントが相次