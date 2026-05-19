テレビ東京「よじごじDays」リポーターを務めたモデルで女優の島村みやこ（36）が19日までにインスタグラムを更新。第2子となる女児を出産したことを報告した。島村は「お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが昨日、第二子となる女の子を出産いたしました」と報告。生まれたばかりの愛娘を抱いた動画も公開した。「本当は妊娠中からみなさんにご報告をして、一緒に経過を見守っていただきたかったのですが、この子を授かる前に