八村塁にとって、レイカーズへの移籍は選手生活の大きな転機となったphoto by Getty Images後編：八村塁が歩んだレイカーズでの成長の軌跡ロサンゼルス・レイカーズに移籍した八村塁は、フィル・ハンディACとの日々の取り組みによって、成長を遂げていく。夏にはレブロン・ジェームズとのワークアウトに励み、研鑽。多くのことを学びながら、チーム内での存在感を増し、NBA7年目の2025-26シーズンは３ポイントシューターとしての