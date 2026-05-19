斎藤幸平さん＝北原千恵美撮影新著『人新世の「黙示録」』を刊行した経済思想家の斎藤幸平さん。50万部超えのベストセラーになった『人新世の「資本論」』から5年、インタビューの後編では改めて、これから求めるべき社会像について聞きました。（文：若林良写真：北原千恵美）前編はこちらお話を聞いた人斎藤幸平(さいとう・こうへい)1987年生まれ。経済思想家／マルクス経済学者。東京大学大学院総合文化研究科准教授。Karl