荒川弘や吾峠呼世晴（ごとうげ・こよはる）をはじめ、最近は少年誌や青年誌で活躍する女性マンガ家が増えている。とはいえ、4月に第1巻が出たばかりの話題作『ローワライ』（講談社）の作者・雪野朝哉が「北海道在住の女性作家」だと知ったときはいささか驚いた。テンポのいい関西弁のセリフ回し、往年の劇画に通じる硬質で力強い描線から、てっきり「関西出身の男性作家」とばかり思っていたのだ。ろう者の大学生・平里（ひら