本当に患者に寄り添う「いい医師」とはどんな人なのか。医師の和田秀樹さんは「パソコン画面ではなく、顔を見て診察する医師、また、やたらと検査をすすめない医師も信用できる」という――。※本稿は、和田秀樹『健康診断の数値におびえず楽しく生きる50の心得』（オレンジページ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mihailomilovanovic※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mihailomilovanovic■検査データば