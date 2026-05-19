著書「エマ」を手にする俳優のジャン・レノ＝４月２７日午後、東京都新宿区ジャン・レノ（７７）が、ファンとチェキ会をするらしい――。そんな話を耳にして４月下旬、東京・新宿の紀伊国屋書店へ向かった。映画「グラン・ブルー」や「レオン」で知られる、世界的俳優がなぜ。「メルシーボク！ありがとう」フランス語と日本語を交えて、ファンと交流するジャン・レノ。自ら執筆した小説「エマ」（Ｕ―ＮＥＸＴ刊）の発売を