三井不動産レジデンシャルは5月16日から、愛知県名古屋市中区栄二丁目に誕生する分譲マンション「パークタワー栄」のコンセプトルーム事前案内会を、新設の「栄レジデンシャルサロン」にて開始した。外観完成予想 CG同社の「パークタワー」シリーズとしては名古屋エリア初進出となる。大規模な再開発が進む栄エリアの利便性と、白川公園の豊かな自然を身近に享受できる希少な立地が特徴。地上24階建・総戸数95戸の免震タワーレジデ