脳科学者の中野信子先生が子どもの「感情のコントロール」について教えます。■「嫌な思い、ネガティブな感情は、成長に欠かせない材料です」「友達から意地悪された」「自分は悪くないのに先生に叱られた」「算数のテストができなかった」子どもが落ち込んでいるとき、嫌な思いをしているとき、親としては何とかしてやりたくなるでしょう。でも、その「嫌な思い」、負の感情は、子どもにとっては成長のチャンスです。そもそも人間