斎藤幸平さん＝北原千恵美撮影『人新世の「資本論」』が社会現象となった、経済思想家の斎藤幸平さん。出版から5年が経ち、人間を取り巻く環境はさらなる変貌を遂げました。そのような時代に、斎藤さんはどのような言葉を紡ぐのか。インタビュー前編では新著『人新世の「黙示録」』（集英社）に込めた地球や人間への思いに迫りました。（文：若林良写真：北原千恵美）お話を聞いた人斎藤幸平(さいとう・こうへい)1987年生まれ