Uber Japanは5月15日から、サブスクリプションプログラム「Uber One」のメンバーを対象に、デリバリーと配車の両サービスを大幅な割引価格で利用できるグローバルイベント「Uber One メンバーデー」を開始した。5月28日まで実施する。Uber One メンバーデー同キャンペーンでは、Uber Eatsのフードデリバリーに加え、Uber TaxiやUber プレミアム、即時宅配サービス「Uber Courier(クーリエ)」など、Uberのマルチプラットフォームを