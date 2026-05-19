心の専門家が書いた、やさしさに満ちた本。心の病や悩みを抱える人に「あなたのせいじゃない」と言いながらも、ほかの誰かを責めているわけではない。生まれ落ちた子どもは世界に適応するために「心理システム」を作っていく、と精神科医である著者は言う。そのとき決定的な影響を与えるのは親、とくに母親だ。だから多くの人は次のように生きていこうとする。本書から引用しよう。「この世界に生まれて、大切な親に認めても