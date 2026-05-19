水島警察署 岡山県倉敷市で帰宅中の10代の少女にわいせつな行為をしたとして、倉敷市に住む会社員の男（32）が、不同意わいせつの疑いで5月19日、逮捕されました。 水島警察署によりますと、男は5月18日午後5時20分ごろ、倉敷市の市道で自転車を押して帰宅していた10代の少女に、背後から近づき、体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。 女性の親族から通報を受けて警察が捜査していました。警察の調