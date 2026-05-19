１７日のヴィクトリアマイルで６着だったニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル）を秋の大目標にする。１９日、西山茂行オーナーが自身のブログで明かした。同オーナーはレースを振り返り「初のＧ１挑戦にしては、良しとしよう。馬券を買ってくれた皆さんには申し訳ないが、勝ちに行った結果。このきつい直線の経験は秋に生