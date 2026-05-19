◆米大リーグパドレス―ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースのゴームズＧＭが１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス戦を前に会見し、前日に過去最高の投球を見せた佐々木朗希投手（２４）について言及した。ゴームズＧＭは「本当に順調に成長しています。登板ごとに良くなっているのが分かる。昨日は特にストレートのコマンドが素晴らしかった。初球ストライク率も７０％以上で