ラグジュアリースキンケアブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」から、人気スキンケアライン「キーラディアンスケア」のミニサイズが2026年7月21日（火）より登場します。ローションとモイスチャライザー全6品を約2週間じっくり試せるサイズ感で、旅行やトライアルにもぴったり♡先端サイエンスと贅沢な使い心地を気軽に体感できる注目のラインアップです。 キーラディアンスケアと