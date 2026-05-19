ドジャースのブランドン・ゴームズGMが18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦の試合前にメディア取材に対応。大谷翔平投手（31）の休養について言及した。大谷は5月に入って打撃不振に陥っていたが、13、14日（同14、15日）のジャイアンツ戦2試合を打者として休養。疲労回復効果もあり、前カードのエンゼルスとの3連戦は3試合で13打数6安打と復調気配を見せた。今季は2度目の右肘手術を乗り越え、開幕から先発ローテーシ