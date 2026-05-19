リーグ１位と今季のセ界を席巻しているヤクルト。快進撃を支えている選手の１人が今季、新加入したストッパーのホセ・キハダ投手（３０）だ。開幕から１６試合連続無失点に抑え１勝、リーグトップタイの１３セーブをマークする絶対的な守護神。助っ人左腕の“必勝の儀式”とは−。◇◇スタンバイＯＫの“号砲”だ−。恒例となった独特の登場シーン。神宮球場のブルペンで準備を終えたキハダの表情がグッと引き締まる