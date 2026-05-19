高市総理はきょう（19日）、韓国の李在明大統領との首脳会談に臨むため、さきほど羽田空港を出発しました。出発に先立ち高市総理は「じっくり議論を深めて成果をもたらすということを楽しみにしている」と意気込みを語りました。高市総理は19日から20日の日程で韓国を訪問し、李在明大統領の故郷・安東で首脳会談を行うため、さきほど、羽田空港を出発しました。高市総理「両政府間の協力や日韓関係の一層の発展に向けた方向性につ