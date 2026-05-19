元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏が、17日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿日曜夜に、こっそり」（日曜午後11時30分）に出演。自身の“出馬”に関するうわさに苦笑した。ともにパーソナリティーを務める社会学者の古市憲寿氏とトーク。鈴木氏は「選挙の話来たことないの？」と出馬要請を受けた経験を尋ねると、古市氏は「全然、僕はそんな。おさむさんはあります？」と返した。鈴木氏は「俺はないです」としつつ「ないです