梅雨や本格的な台風シーズンを前に、道路や線路の下を通るアンダーパスが冠水した際の対応を確認しようと、18日松阪市内で警察などによる合同調査が行われました。調査には松阪警察署と県の松阪建設事務所の職員らが参加し、大雨でアンダーパスが冠水した場合を想定し、排水ポンプの動作や通行規制を行う際の連絡体制の確認などを行いました。またアンダーパスに設置された水位検知器で路面の水位を感知し、アンダーパスの前後に設