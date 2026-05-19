5月17日は、津市で31℃を観測するなど、三重県内で今年初めての真夏日となりました。18日も気温が上昇し、伊賀市、伊勢市、松阪市では2日連続で30℃以上の真夏日となりました。18日も三重県内は朝からたっぷりの日差しが降り注ぎました。また、上空にこの時期としては非常に暖かな空気が流れ込んでいる影響で気温が上がり、最高気温は伊賀市で32．6℃、伊勢市で30．9℃と今年最高を更新したほか、県内の気温観測点12地点の内、3地