私たち夫婦は70代。3人の子どもを育て上げました。長男のカズヤ、長女のユウコ、そして次男のトシハル。長男であるカズヤはわが家にとってとても大切な存在ですし、ユウコは才色兼備で、生徒会長を務めるほどしっかりした子。2人とも私たちの自慢の子どもです。でもトシハルは……これといって目立ったところもなく、何の面白みもない子。今は3人とも自立して家を出ていったのですが、ときどきわが家に顔を見せるのは……このトシ