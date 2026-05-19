運動系の習い事っていろいろありますよね。しかしいろいろありすぎて、何を習わせればいいのか悩んでしまうなんてこともあるでしょう。なにかやりたいことがあればいいのですが……。『運動系の習い事を習わせたいけど、とくにやりたい競技はない場合、どう選んだ？』どうやら親子ともに、興味や関心がある特定の競技はない様子。しかし、とくに理由は明記されていませんでしたが、投稿者さんは運動系の習い事を検討しているようで