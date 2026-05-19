5月19日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 今日も晴れて暑くなりますが、夕方からはにわか雨に気をつけてください。昨日ほどの安定した晴れではなくなってきそうです。午後になると南の方からだんだん雲がかかってきて、天草・芦北地方や球磨地方など南部は夕方からにわか雨の心配がありそうです。夜になると北部も含めてところどころで雨が降る見込みです。