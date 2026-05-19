きょう19日に放送される中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00〜)では、北海道札幌市の鉄板焼き店を紹介する。名物は、客に「甘ったれてんじゃないよまったく」「だったら自分でやれよ」と容赦なく声を響かせる“辛口ママ”の接客。一方で、子供にお菓子をサービスしたり、祝い事の客にワインをプレゼントしたりと、常連からは「口は悪いけど良いママ。気持ちはあったか