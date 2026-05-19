【モデルプレス＝2026/05/19】山下智久が主演を務める映画『正直不動産』より、クランクアップ映像が解禁された。【写真】山下智久「クロサギ」以来の師・現89歳大物俳優との共演シーン◆山下智久、映画「正直不動産」クランクアップ映像解禁スタッフからクランクアップの声がかかると、現場には拍手が沸き起こり、本作のメガホンをとった川村泰祐監督とがっちり握手を交わした山下。今年で芸能生活30周年を迎えた山下は、「一番初