診断基準は 時代によって大きく変化する！発達障害の人を理解するために着目したい点とは 診断名よりも特性で判断しよう 発達障害の診断基準は、『ＤＳＭ』が基準になっているということは、すでにお伝えしたとおりです。現在の『ＤＳＭ－５』は2013年に改訂されたもので、それ以前は『ＤＳＭ －４』が診断基準として19年間使われてきました。 この改訂では、発達障害が「神経発達症群」にまとめられたほか、「