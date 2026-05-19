認知症介護でよくある「困った」場面に直面したときのヒント！言葉かけや接し方を学ぶ 本人への言葉かけ＆接し方のヒント～認知症介護でよくある「困った！」場面～ 認知症のある人の「世界」と、周りの人の「世界」にはしばしば「ズレ」が生じます。そのため、認知症のある本人も、そして、その周りにいる人も、コミュニケーションがとれなくて困ってしまいます。 周りの人が何を言っても話が通じないと