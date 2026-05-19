より細かな作業ができるようになる「ボード縫い」の作り方 ボード縫い 推奨年齢2歳～あそび制作 おうち de モンテッソーリ 毛糸と毛糸用の太い針を使って、ボードにあいた穴を自由に縫います。ケガや誤飲を防ぐため、使い終わった針はすぐに針山に刺しておきましょう。 この力が伸びる！ 目を使いながら手をコントロールする力が育ち、より細かな作業ができるように