ドル買い再開、イラン攻撃停止は2.3日だけいつでも攻撃可能 有事のドル買い再開、ドル円は158.97円まで上昇。NY原油は時間外で下落するも107ドル台で推移、依然として高値圏にある。 トランプ米大統領は湾岸諸国からの要請を受けイランへの攻撃を見送ると発表した。ただ、いつでもイランに大規模攻撃できると警告。攻撃はできれば永遠に延期したいが、しばらくの間だけだろうとしている。湾岸諸国から2.3日だけ、つまり数