ドル全面高、イラン攻撃停止は2.3日だけドル円159円台回復 ドル全面高、ドル円は159円大台を回復。 トランプ米大統領はイランへの攻撃を延期したものの、短期間だけとしている。湾岸諸国から2.3日だけ延期できないかとの要請があったとしており、協議に進展がなければ今週中にも攻撃する姿勢だ。