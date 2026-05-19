◆米大リーグカブス―ブルワーズ（１８日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手が１８日（日本時間１９日）、本拠のブルワーズ戦で５回途中８失点でＫＯされた。鈴木誠也外野手は「５番・右翼」でスタメン出場した。今永は３者凡退で初回を立ち上がったが、２回先頭のイエリチに３号ソロを浴びて先制を許した。４回は単打２本で１死一、三塁とされ、バウアーズに中前適時打。なお２死一、三塁でフ