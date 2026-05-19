巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が１９日、ジャイアンツ球場で残留練習に参加した。疲労を考慮しての措置で、午後６時から福島・いわきで行われるヤクルト戦は守護神不在で戦う。前カードのＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で移籍後初の３連投を解禁し、３試合連続セーブに成功した右腕。先週は全５試合に登板し１勝１ホールド３セーブとフル回転で今季最多６連勝に貢献していた。５月はすでに７登板しており、失点ゼロと状