俳優の市村正親（77）の長男で俳優・アーティストの市村優汰（18）が19日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを披露した。市村は「Shibuya」とつづると、黒と赤のセーターにグレーのデニム姿のショットをアップ。髪は以前より短かめの黒髪となっており、セーターは「クロムハーツ」、バッグは「グッチ」であると紹介した。市村の投稿に、フォロワーからは「久しぶりに投稿見れて嬉しいよ」「かっこいいよ」