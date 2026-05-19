アメリカ西部コロラド州でハンタウイルスに感染した成人1人が死亡しました。集団感染が発生した疑いのあるクルーズ船の乗客ではないということです。コロラド州の地元保健当局などは16日、ハンタウイルスに感染した1人が死亡したと発表しました。死亡したのはコロラド州ダグラス郡に住む成人で、ネズミなどのげっ歯類への接触から感染した可能性が高いということです。集団感染が発生した疑いのあるクルーズ船の乗客ではなく、当局