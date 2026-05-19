◇ア・リーグアストロズ―ツインズ（2026年5月18日ミネアポリス）アストロズ・今井達也投手（28）が18日（日本時間19日）、敵地ミネアポリスで行われたツインズ戦に先発。4回までに2本塁打を浴び、3点を失った。試合は今井が投球中の5回裏、2死一塁で雨のため中断に入った。初回は3者凡退の好スタートだったが、2回1死、5番のベルに外角高めのチェンジアップをバックスクリーンへ運ばれた。33歳のベルは、これがメジャー