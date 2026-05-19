【ワシントン＝関根晃次郎】企業向け生成ＡＩ（人工知能）サービスの分野で、米新興企業アンソロピックのシェア（市場占有率）がこの１年間に急拡大し、今年４月時点で米オープンＡＩを逆転したことがわかった。法人向け資金管理サービスを手がける米国の新興企業・ランプ社が、顧客約５万社の法人カードや請求書などの支出データから分析した。ＡＩサービスの導入企業は全体の５割超に上り、そのうちアンソロピックのシェアは